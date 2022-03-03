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Рашисты начали минировать Херсон - ОГА

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И уже разгоняют фейки

Рашисты начали минировать Херсон - ОГА

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Херсонская областная военная государственная администрация сообщает, что путинские орки стали минировать украинский областной центр.

Очевидцы сообщают, что они установили "растяжки" в центре города - вблизи здания ТРК "Скифия". Где еще русские кафиры оставили подобные "подарки" - точно неизвестно.

ОГА просит всех передвигаться осторожно, смотреть под ноги. Особенно если проходите местность с большой травой.

Если все-таки увидели взрывчатку. Не трогайте ее ни в коем случае. Она может детонировать и убить или покалечить вас. Сообщите о ее местонахождении правоохранителям.

Поделитесь этой информацией, потому что она может спасти здоровье и жизнь.

Кроме того, представители ОГА предупреждают, что рашисты разгоняют фейк, якобы к ним поступают обращения и телефонные звонки из Херсонщины с просьбой принять область в россию.

"Не верьте никакой информации, которую видите не на официальных источниках! Это ФЕЙК. #Рашисты #ИдитеКЧёрту!! Херсонщина была, есть и будет УКРАИНА", - призывают в ОГА.

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В статье: война с Россией
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