Стаховский вступил в терроборону Киева
Теннисист встал на защиту Родины
Фото: instagram.com/stako_s
Украинский теннисист Сергей Стаховский вступил в ряды территориальной обороны Киева. На своей странице в инстаграм украинский теннисист разместил своё фото, добавив к нему текст.
"Никогда в жизни не ожидал, что в Киеве мне придется носить бронежилет. Это катастрофа, как россия вторглась в Украину... Бомбардировки городов…убийство невинных людей... Мир, мы должны объединиться, чтобы это остановить.. поставить путина на место.. Тюремный подвал", - написал Стаховский.
Напомним, что ранее в терроборону вступили боксёры Александр Усик и Василий Ломаченко.
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