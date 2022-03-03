Стаховский вступил в терроборону Киева

Украинский теннисист Сергей Стаховский вступил в ряды территориальной обороны Киева. На своей странице в инстаграм украинский теннисист разместил своё фото, добавив к нему текст.

"Никогда в жизни не ожидал, что в Киеве мне придется носить бронежилет. Это катастрофа, как россия вторглась в Украину... Бомбардировки городов…убийство невинных людей... Мир, мы должны объединиться, чтобы это остановить.. поставить путина на место.. Тюремный подвал", - написал Стаховский.

Напомним, что ранее в терроборону вступили боксёры Александр Усик и Василий Ломаченко.