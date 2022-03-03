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Зеленский - путину: Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли или сядь со мной и поговори. Чего ты боишься?

Общие новости
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(2 голосов)

Очень эмоциональная речь украинского президента

Зеленский - путину: Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли или сядь со мной и поговори. Чего ты боишься?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналиста, готова ли Украина дать какие-то гарантии президенту рф владимиру путину.

"Гарантии для чего? Мы не нападаем на россию и не собираемся на неё нападать. Мы в НАТО? Нет. У нас ядерное оружие? Нет.

Что я должен сказать, кому я должен что-то дать? Вы понимаете, это же тоже информационная бомба, про которую все говорят: что отдать? Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти, сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной. Только не надо в тридцати метрах, как с Макроном, Шольцем и остальными, как он их принимает. Я же сосед. Меня не надо в тридцати метрах держать. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной. Поговори. Чего ты боишься? Мы никому не угрожаем. Мы не террористы, мы не захватываем банки и не захватываем чужие земли", - сказал Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
03.03.2022 в 18:56
Прикол, КГБ боится КВН..
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+2
0
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Степан Срака
03.03.2022 в 19:10
він очколуп
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0
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