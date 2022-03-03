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Луческу помог эвакуации семьям игроков Динамо, покинул Украину и Сергей Сидорчук

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Два автобуса прибыли в Румынию 

Луческу помог эвакуации семьям игроков Динамо, покинул Украину и Сергей Сидорчук

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Во вторник вечером два автобуса с родственниками игроков "Динамо" Киев и клубного персонала прибыли в румынский город Яссы. Организацией траспорта и логистикой занимался главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, пишет gsp.ro.

Сообщается, что покинул Украину и капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук. Мужчинам от 18 до 60 запрещен выезд за пределелы страны, но для многодетных отцов сделано исключение (у Сидорчука трое детей - прим.ред.)

Луческу очень обеспокоен моральным состоянием своих футболистов из-за преступной войны рф против Украины и регулярно поддерживает с ними связь, добавляет издание.

В начале недели в Румынию смогли прибыть и 13 южноамериканских футболистов "Динамо" и "Шахтера".

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В статье: Мирча Луческу Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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