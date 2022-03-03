Луческу помог эвакуации семьям игроков Динамо, покинул Украину и Сергей Сидорчук
Два автобуса прибыли в Румынию
Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен
Во вторник вечером два автобуса с родственниками игроков "Динамо" Киев и клубного персонала прибыли в румынский город Яссы. Организацией траспорта и логистикой занимался главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, пишет gsp.ro.
Сообщается, что покинул Украину и капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук. Мужчинам от 18 до 60 запрещен выезд за пределелы страны, но для многодетных отцов сделано исключение (у Сидорчука трое детей - прим.ред.)
Луческу очень обеспокоен моральным состоянием своих футболистов из-за преступной войны рф против Украины и регулярно поддерживает с ними связь, добавляет издание.
В начале недели в Румынию смогли прибыть и 13 южноамериканских футболистов "Динамо" и "Шахтера".
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