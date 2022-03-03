Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня провёл очередные переговоры с главой индюшиной федерации владимиром путиным. По словам Макрона, враг Украины был настроен решительно.

"Президент республики ожидает, что худшее еще впереди - учитывая, что ничего из сказанного Путиным не обнадеживало. Он был настроен решительно", - цитирует представителей администрации Макрона ВВС.

Путин ожидает, что мир примет его условия. Если этого не будет, бункерный продолжит атаку, пока не возьмёт под контроль всю Украину.