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Президент Франции считает, что кремлёвский ублюдок не собирается останавливаться

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В бункере ждут, когда мир примет их условия

Президент Франции считает, что кремлёвский ублюдок не собирается останавливаться

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня провёл очередные переговоры с главой индюшиной федерации владимиром путиным. По словам Макрона, враг Украины был настроен решительно.

"Президент республики ожидает, что худшее еще впереди - учитывая, что ничего из сказанного Путиным не обнадеживало. Он был настроен решительно", - цитирует представителей администрации Макрона ВВС.

Путин ожидает, что мир примет его условия. Если этого не будет, бункерный продолжит атаку, пока не возьмёт под контроль всю Украину.

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В статье: Владимир Владимирович Хуйло война с Россией Эммануэль Макрон
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