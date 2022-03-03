Президент Франции считает, что кремлёвский ублюдок не собирается останавливаться
В бункере ждут, когда мир примет их условия
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня провёл очередные переговоры с главой индюшиной федерации владимиром путиным. По словам Макрона, враг Украины был настроен решительно.
"Президент республики ожидает, что худшее еще впереди - учитывая, что ничего из сказанного Путиным не обнадеживало. Он был настроен решительно", - цитирует представителей администрации Макрона ВВС.
Путин ожидает, что мир примет его условия. Если этого не будет, бункерный продолжит атаку, пока не возьмёт под контроль всю Украину.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Генштаб ВСУ: Враг вынужден вводить резервы, чтобы продолжать движение в Киев
- Данилов: Самое горячее направление суток – одесское
- Резкое увеличение. Минобороны Украины обновило данные по потерям российского врага
- На связь не выходит. В письме украинских спортсменов в МОК нет подписи Сергея Бубки
- Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО
- Роналду предпринимает попытки не допустить публикаций показаний по закрытому делу об изнасиловании
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...