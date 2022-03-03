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Левченко: Толик, как ты можешь молчать и продолжать там работать, как ты будешь с этим жить? 

Общие новости
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Бесстыдная позиция Тимощука 

Левченко: Толик, как ты можешь молчать и продолжать там работать, как ты будешь с этим жить? 

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко не понимает, почему Анатолий Тимощук остается ассистентом главного тренера "зенита", клуба страны-агрессора.

"Толик, как так? Ты же из Украины. Как ты можешь молчать и продолжать там работать? Мы же вместе за одну сборную играли, надевали с гордостью эту футболку, пели гимн, выигрывали и проигрывали. А сейчас ты просто молчишь? Толик, как ты будешь с этим жить?", - написал Левченко в своем твиттере.

В первый день преступной агрессии рф против Украины Тимощук написал в своем инстаграме фразу "нам нужен мир", ни слова не сказав о войне и не назвав страну-оккупанта.

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В статье: Анатолий Тимощук Евгений Левченко война с Россией
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