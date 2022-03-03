Левченко: Толик, как ты можешь молчать и продолжать там работать, как ты будешь с этим жить?
Бесстыдная позиция Тимощука
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко не понимает, почему Анатолий Тимощук остается ассистентом главного тренера "зенита", клуба страны-агрессора.
"Толик, как так? Ты же из Украины. Как ты можешь молчать и продолжать там работать? Мы же вместе за одну сборную играли, надевали с гордостью эту футболку, пели гимн, выигрывали и проигрывали. А сейчас ты просто молчишь? Толик, как ты будешь с этим жить?", - написал Левченко в своем твиттере.
@Timo_44 Толик, как так? Ты же из Украины. Как ты можешь молчать и продолжать там работать? Мы же вместе за одну сборную играли, надевали с гордостью эту футболку, пели гимн, выигрывали и проигрывали. А сейчас ты просто молчишь? Толик, как ты будешь с этим жить?— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) March 3, 2022
В первый день преступной агрессии рф против Украины Тимощук
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