Левченко: Толик, как ты можешь молчать и продолжать там работать, как ты будешь с этим жить? 

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко не понимает, почему Анатолий Тимощук остается ассистентом главного тренера "зенита", клуба страны-агрессора.

"Толик, как так? Ты же из Украины. Как ты можешь молчать и продолжать там работать? Мы же вместе за одну сборную играли, надевали с гордостью эту футболку, пели гимн, выигрывали и проигрывали. А сейчас ты просто молчишь? Толик, как ты будешь с этим жить?", - написал Левченко в своем твиттере.

@Timo_44 Толик, как так? Ты же из Украины. Как ты можешь молчать и продолжать там работать? Мы же вместе за одну сборную играли, надевали с гордостью эту футболку, пели гимн, выигрывали и проигрывали. А сейчас ты просто молчишь? Толик, как ты будешь с этим жить? — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) March 3, 2022