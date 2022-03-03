ЕС с нами. Украина получила мощную финансовую поддержку от Европейского союза

Весь мир объединился вокруг Украины в попытке помочь нам остановить нашествие российских оккупантов. Сегодня, 03.03.2022, Европейский союз подписал Меморандум с Украиной о предоставлении нашему государству 1,2 млрд. евро макроэкономической помощи.

Эти деньги призваны помочь Украине выстоять в войне с русской армией.

Напомним, ранее Администрация Байдена направила запрос в Конгресс США о предоставлении Украине 32,5 млрд. евро. Также Премьер-министр Польши будет инициировать в Евросоюзе предоставление Украине еще ста миллиардов евро финансовой помощи.