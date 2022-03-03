Как и предупреждали. В сети стали появляться фейковые новости о капитуляции

Служба безопасности Украины предупреждает, что в интернете начали распространяться фейки, как президент Украины Владимир Зеленский подписал капитуляцию.

ВНИМАНИЕ! ОЧЕРЕДНОЙ ФЕЙК!

"Враг сломал отдельные сайты региональных органов власти и местного самоуправления и распространяет через них ложь о якобы "капитуляции и подписании мирного договора с РФ". Оккупанты стремятся дезориентировать нас, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче. Руководство государства вместе с народом противодействует российским войскам и делает все возможное для освобождения украинских территорий от врага. Все органы власти, войска, силовые и правоохранительные органы будут стоять до победы! Получайте информацию только из официальных источников! ", – отмечают в СБУ.