Как и предупреждали. В сети стали появляться фейковые новости о капитуляции
Не ведитесь
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Служба безопасности Украины предупреждает, что в интернете начали распространяться фейки, как президент Украины Владимир Зеленский подписал капитуляцию.
ВНИМАНИЕ! ОЧЕРЕДНОЙ ФЕЙК!
"Враг сломал отдельные сайты региональных органов власти и местного самоуправления и распространяет через них ложь о якобы "капитуляции и подписании мирного договора с РФ". Оккупанты стремятся дезориентировать нас, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче. Руководство государства вместе с народом противодействует российским войскам и делает все возможное для освобождения украинских территорий от врага. Все органы власти, войска, силовые и правоохранительные органы будут стоять до победы! Получайте информацию только из официальных источников! ", – отмечают в СБУ.
Напомним, что сегодня днем Президент Украины Владимир Зеленский давал пресс-конференцию иностранным СМИ и
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