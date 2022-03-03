Украина и рф договорились о гуманитарных коридорах. Вскоре ожидается третий раунд переговоров
Украинская сторона не получила тех результатов, на которые рассчитывала
Фото: facebook.com/beltanews / Автор неизвестен
Второй раунд переговоров между Украиной и рф завершился в Беларуси. Стороны так и не раскрыли точку встречи, а советник руководителя офиса Президента Украины Михаил Подоляк по окончанию беседы вышел к журналистам. По словам Подоляка, главным успехом стало достижение понимания в вопросе о гуманитарных коридорах.
"К огромному сожалению, мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали. Единственное, что я могу сказать, обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект. Сейчас много городов находится в окружении, там драматическая ситуация с продуктами питания, медикаментами, с возможностью эвакуации. Поэтому я зачитаю официальное коммюнике, на которое вышли стороны, и соответственно, мы договорились продолжить работу в третьем раунде в максимально ближайшие сроки.
Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточённых боёв с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится. То есть не везде, а только в тех местах, где будут находиться сами гуманитарные коридоры, возможно будет прекращение огня на время проведения эвакуации. С этой целью в самое ближайшее время будут организованы специальные каналы связи и взаимодействия и будут сформированы соответствующие логистические процедуры.
Думаю, мы продолжим дальше обсуждение всего блока вопросов", - сказал Подоляк.
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