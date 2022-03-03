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В Украине убит замкомандующий армии рф. Он стал самым высокопоставленным погибшим военным из россии

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(8 голосов)

Земля стекловатой

В Украине убит замкомандующий армии рф. Он стал самым высокопоставленным погибшим военным из россии

Фото з відкритих джерел

UA-Футбол
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В Украине в ходе войны погиб заместитель командующего 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа рф, генерал-майор Андрей Суховецкий. Информацию об этом подтвердили журналист "Комсомольской правды" Александр Коц и источники "Радио свобода".

Как погиб сей неуважаемый на украинской земле персонаж, история умалчивает.

Добавим, что количество погибших оккупантов на территории Украины доходит уже до десяти тысяч. Кремль продолжает исключать такое количество смертей.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Черноморчик (Одесса )
03.03.2022 в 20:44
Нех..й щастать
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+1
0
ZeeZoo (Кривой Рог)
03.03.2022 в 20:26
Земля стекловатой - это сильно!))
Ответить
+3
0

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