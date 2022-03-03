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Белорусский десант отказался пересекать украинскую границу и идти в наступление

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Наши военные удерживают определенные рубежи

Белорусский десант отказался пересекать украинскую границу и идти в наступление

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины выступил с новым заявлением по поводу событий на фронте по состоянию на 18:00 3 марта.

"На Волынском направлении ВС Украины удерживают определенные рубежи.

На территории Республики Беларусь, по другую сторону украинско-белорусской границы, в лесистой местности размещена 38 отдельная десантно-штурмовая бригада ВС Республики Беларусь. По имеющейся информации, командование воинской части получило приказ о пересечении границы с Украиной. Доведение боевого приказа будет осуществлено после пересечения границы. Морально-психологическое состояние десантников крайне низкое. Офицеры и солдаты не желают исполнять роль русских наемников. Значительное количество высказалось за прекращение контрактов, срок которых у большинства истекает в мае.

На Северщине механизированные и танковые части устойчиво удерживают оборону на занятых рубежах вокруг Чернигова.

На Слобожанщине механизированные части Вооруженных Сил Украины эффективно ведут оборонительные бои с превосходящими силами врага, на отдельных направлениях имеют успех. Противник несет большие потери.

Группировка Объединенных сил в ходе тяжелых оборонительных боев сорвала планы российских захватчиков и не допустила выход противника на административные границы Донецкой и Луганской областей. Украинский город Мариуполь остается примером героического сопротивления российскому нашествию.

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На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей идет формирование частей из резервистов, призванных в январе-феврале 2022 года. По планам российских кураторов, маршевые роты будут срочно перебрасывать под Харьков. Мобилизированные мужчины выражают острое недовольство.

На Приморском направлении подразделения ВС Украины ведут оборонную операцию в операционной зоне и прикрывают часть морского побережья. Часть сил выполняет задачи по недопущению прорыва противника из района населённых пунктов Херсон и Николаев.

Группировка обороны Киева продолжает отражение наступления врага, нанесение ему огневого поражения и удержание оборонных рубежей вокруг города и основных аэродромов. Не успевая противник прибегает к обстрелам гражданских домов с юго-западных окраин украинской столицы.

Наряду с этим захватчики вызывающе действуют и в информационном пространстве, распространяя дезинформацию и материалы кремлевской пропаганды. Доверяйте только проверенным информационным ресурсам", - говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

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В статье: война с Россией
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