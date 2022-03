Зинченко поучаствовал в благотворительном розыгрыше в помощь ВСУ

Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко поучаствовал в благотворительной акции в помощь Вооруженный Силам Украины.

25-летний полузащитник передал свою футболку с матча Евро-2020 Украина – Англия, которая достанется победителю благотворительного конкурса. Для участия в розыгрыше необходимо пожертвовать 10 евро на счёт Украинской Армии. Организатором розыгрыша выступила платформа Zorya Londonsk.

???????? CHARITY ???? SHIRT RAFFLE ????????



We have a Oleksandr Zinchenko match prepared Euro 2020 home shirt from the England defeat to raffle in aid of the Ukrainian Army!



Raffle tickets cost just €10



ENTER VIA OUR INSTAGRAM (Full rules in post caption) ????????????https://t.co/bskfabKDqd pic.twitter.com/jgrIi9kS2t