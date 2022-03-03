Зинченко поучаствовал в благотворительном розыгрыше в помощь ВСУ
Шанс выиграть футболку Зины с Евро-2020
Getty Images / Global Images Ukraine
Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко поучаствовал в благотворительной акции в помощь Вооруженный Силам Украины.
25-летний полузащитник передал свою футболку с матча Евро-2020 Украина – Англия, которая достанется победителю благотворительного конкурса. Для участия в розыгрыше необходимо пожертвовать 10 евро на счёт Украинской Армии. Организатором розыгрыша выступила платформа Zorya Londonsk.
???????? CHARITY ???? SHIRT RAFFLE ????????— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) March 3, 2022
We have a Oleksandr Zinchenko match prepared Euro 2020 home shirt from the England defeat to raffle in aid of the Ukrainian Army!
Raffle tickets cost just €10
ENTER VIA OUR INSTAGRAM (Full rules in post caption) ????????????https://t.co/bskfabKDqd pic.twitter.com/jgrIi9kS2t
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