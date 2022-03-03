УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зинченко поучаствовал в благотворительном розыгрыше в помощь ВСУ
В тренде

Зинченко поучаствовал в благотворительном розыгрыше в помощь ВСУ

Общие новости
(1 голосов)

Шанс выиграть футболку Зины с Евро-2020

Зинченко поучаствовал в благотворительном розыгрыше в помощь ВСУ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко поучаствовал в благотворительной акции в помощь Вооруженный Силам Украины.

25-летний полузащитник передал свою футболку с матча Евро-2020 Украина – Англия, которая достанется победителю благотворительного конкурса. Для участия в розыгрыше необходимо пожертвовать 10 евро на счёт Украинской Армии. Организатором розыгрыша выступила платформа Zorya Londonsk.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Манчестер Сити Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...