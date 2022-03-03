Российский профессор финансов - о санкциях: Если вкратце - это п****ц. И двойной п****ц, что жители рф не понимают

Российский профессор финансов и доктор Чикагского университета Максим Миронов в своём твиттере сделал неутешительный прогноз о ближайших перспективах страны-агрессора.

"Меня многие просят прокомментировать санкции. Если вкратце, то мое научное заключение, как профессора финансов, доктора Чикагского Университета - это П****Ц. И двойной п****ц, что жители России, даже образованные, в большинстве своем не понимают, что их ждёт. Объясняю на пальцах. Очень скоро россиян ждёт дефицит базовых продуктов. Я говорю не про всякие айфоны, импорт которых уже запретили, а про еду, одежду, автомобили, бытовую технику, и т.д. Россия - очень сильно встроена в мировую торговлю. И уже крупнейшие операторы отказываются отправлять контейнеры в Россию. Но даже если случится чудо, и Россия найдет кого-то, кто готов отправлять контейнеры в Россию за три счётчика, то вопрос, как за это платить? Экспортные доходы сократятся в разы, так как все покупатели будут стараться отказаться от российских товаров. Мы видим, что даже неподсанкионные нефтяные компании не могут найти покупателей на свою нефть. Газпром, главный экспортер газа, уже под санкциями, то есть он вообще непонятно как будет получать валютную выручку.

Российский ЦБ накопил огромную кубышку, в 650 млрд долларов. Только больше половины этих резервов уже арестовано, а что делать с золотом - тоже не очень понятно. Мало какой банк в мире захочет его купить у российского ЦБ, чтобы самому не попасть под санкции или огромные штрафы.

Многие думают, что Россия за прошлые годы построила кучу заводов, только все эти заводы - автомобильные, авиационные, бытовой техники, и т.д. используют активно импортные компоненты. То есть в ближайшие месяцы нас ожидает остановка целых отраслей со всеми вытекающими последствиями - дефицитом товаров, массовой безработицей, соответственно падением сбора налогов и как следствие проблемы с выплатой зарплат бюджетникам.

Самолёты даже внутри России тоже скоро перестанут летать. Ведь они почти все импортные, а Запад уже запретили поставлять запчасти.

Поэтому мы скоро увидим массовый вывод из эксплуатации самолётов.

Интернет, каким мы его знали, тоже прикроют. Уже заблокировали кучу информационных сайтов, на днях собираются блокировать Википедию. Уже замедляют Твиттер, Фейсбук. Собираются отключить YouTube.

По поводу сельского хозяйства. А вы в курсе, что в России доля импортных семян почти 40%? А по картофелю доля импортных семян - 90%? То есть конечно, что-нибудь аграрии придумают со временем, но как минимум в краткосрочной перспективе стоит ожидать дефицита базовой с/х продукции и резкого взлета цен. И это тоже ещё не всё.

Все, кто может свалить из страны, начнет валить. Уже активно валят. Правительство это понимает, поэтому и ввели сегодня кучу мер, чтобы удержать Айтишников. Только они не сработают. Поэтому скоро очень вероятно введут выездные визы для определенных категорий или полностью закроют страну.

Единственный плюс из этой истории, что те, кто ностальгировал по СССР, смогут на своей шкуре прочувствовать все его прелести. И это будет не относительно травоядный СССР по типу Хрущева-Брежнева-Горбачева, а СССР, во главе которого стоит сумасшедший диктатор.

Вот сегодняшняя новость, иллюстрирующая сценарий, описанный в треде. Автоваз уже встал. А он, казалось, вообще не должен зависеть от импорта.

Следующий шаг - валюту населению могут вообще запретить продавать. Она будет нужна государству для закупки критично важного импорта и на товаров роскоши для элит.

Если ничего не изменится, то уже через 2 месяца, когда очередные контейнеры не придут в порты. Или даже раньше, если народ сообразит, что пора закупаться, пока ещё что-то на полках есть", - написал Миронов.