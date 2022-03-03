Псаки: США не могут обеспечить бесполетную зону над Украиной

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе пресс-конференции заявила, что США не может обеспечить бесполетную зону над Украиной, ведь это может привести к войне с россией.

Также Псаки заявила, что Байден готов к переговорам с президентом россии путиным, но для этого российская федерация сначала должна вывести войска из Украины. Также США не видят возможности для исключения россии из Совета Безопасности ООН.

Напомним, ранее ВРУ обратилась в международные организации с требованием "закрыть" небо над Украиной, обеспечить гуманитарные коридоры, а также ввести миротворческие силы.