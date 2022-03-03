Псаки: США не могут обеспечить бесполетную зону над Украиной
За это не спасибо
фото из открытых источников
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе пресс-конференции заявила, что США не может обеспечить бесполетную зону над Украиной, ведь это может привести к войне с россией.
Также Псаки заявила, что Байден готов к переговорам с президентом россии путиным, но для этого российская федерация сначала должна вывести войска из Украины. Также США не видят возможности для исключения россии из Совета Безопасности ООН.
Напомним, ранее ВРУ обратилась в международные организации с требованием "закрыть" небо над Украиной, обеспечить гуманитарные коридоры, а также ввести миротворческие силы.
Популярное сейчас
- "Я хочу изучить эту возможность". Популярнейший боец UFC может купить Челси
- 93 бригада ВСУ показала ФОТО уничтоженной танковой колонны. В Киевской области сбили аллигатор
- Комедия в Энергодаре. Армия рф попросила ненадолго впустить их в город для фотоотчета на фоне ЗАЭС
- Подлое решение ФИФА, Бессонов в обороне Киева, кубок Ливерпуля. Главные новости за 27 февраля
- Известный турецкий шеф-повар и ресторатор помогает Украине. ВИДЕО
- Залез в бэтмобиль на место водителя. Звезда ПСЖ посетила парижскую премьеру нового фильма о Бэтмене
Новости по теме
- 00:09 Украинские Американская разведка: Нет признаков того, что белорусская армия готовится вторгнуться в Украину
- 23:46 Украинские Усик: Моя душа принадлежит Господу, а тело и честь - стране и семье
- 23:39 Украинские Под аплодисменты канадцев. Хор Гусли очень эмоционально исполнил гимн Украины на матче НХЛ