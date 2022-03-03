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Псаки: США не могут обеспечить бесполетную зону над Украиной

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За это не спасибо

Псаки: США не могут обеспечить бесполетную зону над Украиной

фото из открытых источников

UA-Футбол
Новина українською

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе пресс-конференции заявила, что США не может обеспечить бесполетную зону над Украиной, ведь это может привести к войне с россией.

Также Псаки заявила, что Байден готов к переговорам с президентом россии путиным, но для этого российская федерация сначала должна вывести войска из Украины. Также США не видят возможности для исключения россии из Совета Безопасности ООН.

Напомним, ранее ВРУ обратилась в международные организации с требованием "закрыть" небо над Украиной, обеспечить гуманитарные коридоры, а также ввести миротворческие силы.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (4)
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football_soccer (Украина)
03.03.2022 в 21:36
Бесполетную зону сделать не можем, выгнать из ООН не можем, переговоры будут вести только после того, как оккупанты уйдут с нашей страны... Про переговоры вообще смешно. Они на полном серьёзе сказали , что будут вести переговоры тогда, когда война...закончится? Это из рубрики " когда вас убьют, тогда и звоните" .С такой помощью нахер нам это США надо вообще. Когда у них есть интересы появляются в арабских странах, то у них быстро находятся причины и возможности чтобы туда залезть, а здесь прям ничем не могут помочь. Ага , лицемеры
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Party555 (Днепр)
03.03.2022 в 21:21
У меня одного начинается аллергия на новости из США?
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rubizhansky (Луганщина - Украина)
03.03.2022 в 21:16
Другими словами: "Мы в штаны тут наложили, а вы там это... держитесь". Китайцы были правы касаемо беспомощности НАТО.
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Extrim4ik (Extreme)
03.03.2022 в 21:14
Как доходит дело до кардинальных мер, то все друг друга боятся
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