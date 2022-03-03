Жизнь победит смерть: обложка Time впервые вышла на украинском языке
С цитатой Зеленского
Фото: time.com
Обложка влиятельно и всемирно известного журнала Time впервые в истории вышла на украинском языке с цитатой Президента Владимира Зеленского.
"Жизнь победит смерть, а свет - тьму" - заявил украинский лидер во время выступления в Европарламенте через Skype, и эти слова поместили на обложку.
В целом выпуск журнала был посвящен Зеленскому и его участию в войне против российских оккупантов. Авторы восхищаются тем, как президент смело шел к своим бойцам через позиции, где ранее снайперы подстрелили троих солдат.
Сам Зеленский, тем временем, просит у Запада закрыть небо над Украиной, чтобы прекратить бомбежки городов, но, кажется, он единственный лидер в Европе, у которого хватает смелости смотреть смерти в лицо в XXI веке.
Также с "украинской" обложкой вышел новый номер британского журнала Economist.
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