Пентагон сообщил, сколько процентов российской группировки уже оказалось на территории Украины

Пентагон сообщает, что 90 процентов российских военных группировок уже проникли на территорию Украины. Поскольку никаких существенных побед российская армия не одержала, США заявляют о постепенном угасании мощи российского наступления.

Также разведка говорит о том, что дополнительные силы россия к границам с Украиной пока не стягивает.

В контексте этих сообщений следует сказать о заявлении Джен Псаки, пресс-секретаря Белого дома, о том, что разведка Соединенных Штатов сообщает украинскому Генштабу о расположении и перемещении российских войск. Но Вашингтон исключает всякую возможность прямого столкновения с россией во избежание войны США с путинской империей. Американцы отказываются "закрывать" небо над Украиной.