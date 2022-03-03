Пентагон сообщил, сколько процентов российской группировки уже оказалось на территории Украины
Осталось немного
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пентагон сообщает, что 90 процентов российских военных группировок уже проникли на территорию Украины. Поскольку никаких существенных побед российская армия не одержала, США заявляют о постепенном угасании мощи российского наступления.
Также разведка говорит о том, что дополнительные силы россия к границам с Украиной пока не стягивает.
В контексте этих сообщений следует сказать о заявлении Джен Псаки, пресс-секретаря Белого дома, о том, что разведка Соединенных Штатов сообщает украинскому Генштабу о расположении и перемещении российских войск. Но Вашингтон исключает всякую возможность прямого столкновения с россией во избежание войны США с путинской империей. Американцы отказываются "закрывать" небо над Украиной.
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