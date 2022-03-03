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Их волнует мебель, а не война. Московиты массово бросились в магазины после заявления ИКЕА о выходе с российского рынка

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Их волнует мебель, а не война. Московиты массово бросились в магазины после заявления ИКЕА о выходе с российского рынка

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Из-за своей агрессии против Украины россия остается изолированной от всего мира. С российского рынка уходят популярные компании, среди которых Oracle, IKEA, Jysk, Balenciaga.

Отдельно стоит остановиться на ИКЕА – это известная транснациональная корпорация, основанная в Швеции, которая разрабатывает и реализовывает быстросборную мебель. После объявления выхода с российского рынка, московиты массово бросились скупать остатки ассортимента.

Холодильники, телевизоры и мебель для них важны, они могут побудить эту нацию подняться с дивана. А вот убийства невинных людей, среди которых – дети и женщины, россияне называют "фейками".

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В статье: война с Россией
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