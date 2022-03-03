В результате удара оккупантов по жилому дому в Чернигове погибли 33 человека

Российские оккупанты, очевидно, решили превратить украинские города в руины вроде Алеппо времен войны с ИГИЛ.

Так, в Чернигове сегодня авиабомбами был разрушен многоквартирный дом, в результате чего 33 мирных жителя были убиты, еще 18 травмированы - это данные ГСЧС.

Цифры могут быть еще крупнее, ведь из-за непрекращающихся обстрелов города озверевшими оккупантами вести спасательные работы очень сложно.

Отметим, что на переговорах у белорусской границы сегодня украинская и российская делегации вроде бы договорились о неких гуманитарных коридорах для вывоза мирных жителей, но вы и сами знаете, чего стоят договора, подписанные с россией.