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В результате удара оккупантов по жилому дому в Чернигове погибли 33 человека

Общие новости
(2 голосов)

Тела продолжают доставить из-под завалов

В результате удара оккупантов по жилому дому в Чернигове погибли 33 человека

Фото: cg.gov.ua

Новина українською

Российские оккупанты, очевидно, решили превратить украинские города в руины вроде Алеппо времен войны с ИГИЛ.

Так, в Чернигове сегодня авиабомбами был разрушен многоквартирный дом, в результате чего 33 мирных жителя были убиты, еще 18 травмированы - это данные ГСЧС.

Цифры могут быть еще крупнее, ведь из-за непрекращающихся обстрелов города озверевшими оккупантами вести спасательные работы очень сложно.

Отметим, что на переговорах у белорусской границы сегодня украинская и российская делегации вроде бы договорились о неких гуманитарных коридорах для вывоза мирных жителей, но вы и сами знаете, чего стоят договора, подписанные с россией.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ГСЧС

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