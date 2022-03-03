В результате удара оккупантов по жилому дому в Чернигове погибли 33 человека
Тела продолжают доставить из-под завалов
Фото: cg.gov.ua
Российские оккупанты, очевидно, решили превратить украинские города в руины вроде Алеппо времен войны с ИГИЛ.
Так, в Чернигове сегодня авиабомбами был разрушен многоквартирный дом, в результате чего 33 мирных жителя были убиты, еще 18 травмированы - это данные ГСЧС.
Цифры могут быть еще крупнее, ведь из-за непрекращающихся обстрелов города озверевшими оккупантами вести спасательные работы очень сложно.
Отметим, что на переговорах у белорусской границы сегодня украинская и российская делегации вроде бы договорились о неких гуманитарных коридорах для вывоза мирных жителей, но вы и сами знаете, чего стоят договора, подписанные с россией.
Вот такое лицо - Россия! Чернігів, Україна((((( pic.twitter.com/Dkt0b1wFlS— Ukraine peace (@artem_kirnos) March 3, 2022
Популярное сейчас
- Зеленский - путину: Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли или сядь со мной и поговори. Чего ты боишься?
- Генштаб ВСУ: Враг вынужден вводить резервы, чтобы продолжать движение в Киев
- "На нее времени уже не будет". Ярославский продаст свою яхту, чтобы помочь отстроить Харьков
- Будут базироваться на польских аэродромах. Украинская армия получила 70+ истребителей. Пилоты уже в работе
- Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации
- Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО
Новости по теме
- 00:09 Украинские Американская разведка: Нет признаков того, что белорусская армия готовится вторгнуться в Украину
- 23:46 Украинские Усик: Моя душа принадлежит Господу, а тело и честь - стране и семье
- 23:39 Украинские Под аплодисменты канадцев. Хор Гусли очень эмоционально исполнил гимн Украины на матче НХЛ