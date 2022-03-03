Флагман ВМС Украины Гетьман Сагайдачный затоплен оккупантами

Флагман Вооружено-морских сил Украины фрегат "Гетьман Сагайдачный" в настоящее время идет ко дну - его затопили российские оккупанты.

Об этом в твиттере сообщает известный волонтер Тарас Чмут - у него даже есть фото уже подбитого корабля.

"Гетьман Сагайдачный" неоднократно участвовал в международных миссиях до 2014 года, а после оккупации Крыма его экипаж не предал Украину, а свернул в Одессу.

Все последние годы корабль был в почти небоеспособном состоянии из-за некачественного ремонта на Ленинской кузне. По плану на 2022 год его должны были отправить на верфь Нибулона, чтобы он снова мог выходить в море.