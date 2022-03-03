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Флагман ВМС Украины Гетьман Сагайдачный затоплен оккупантами

Общие новости
(8 голосов)

Россияне добрались до почти беззащитного корабля

Флагман ВМС Украины Гетьман Сагайдачный затоплен оккупантами

Фото: gmk.center

Новина українською

Флагман Вооружено-морских сил Украины фрегат "Гетьман Сагайдачный" в настоящее время идет ко дну - его затопили российские оккупанты.

Об этом в твиттере сообщает известный волонтер Тарас Чмут - у него даже есть фото уже подбитого корабля.

"Гетьман Сагайдачный" неоднократно участвовал в международных миссиях до 2014 года, а после оккупации Крыма его экипаж не предал Украину, а свернул в Одессу.

Все последние годы корабль был в почти небоеспособном состоянии из-за некачественного ремонта на Ленинской кузне. По плану на 2022 год его должны были отправить на верфь Нибулона, чтобы он снова мог выходить в море.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
03.03.2022 в 23:11
По местной информации - затоплен нашими. Но то такэ … один хрен старый и никудышний. Думаю росияне бы и не стали топить - им как раз в пару к Кузнецову …)))
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