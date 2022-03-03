Украина запретила звонки в рф со своих SIM-карт
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Держспецзв’язку
В Украине ограничены разговоры с украинских SIM-карт в рф. Абоненты украинских мобильных операторов не смогут дозвониться абонентам российских операторов. Такие меры необходимы для того, чтобы кафиры не могли передавать информацию с украинских телефонов в рф и беларусь.
Также в настоящее время мобильные операторы ограничили возможность активации недавно приобретенных мобильных карт.
К слову, у оккупантов в настоящее время нет средств связи, с помощью которых они могут осуществлять передачу данных, звонки между собой и в рф. Поэтому учащаются случаи кражи мобильных телефонов украинцев рашистами. Рекомендуем установить пин-код для сим-карты, а также пароль на телефон.
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