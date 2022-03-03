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Белый дом: путин завел в Украину 90% собранных войск и хочет захватить всю страну

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Из карлика такой себе стратег

Белый дом: путин завел в Украину 90% собранных войск и хочет захватить всю страну

Фото: unian.net/ автор неизвестен

Новина українською

Спикер Белого дома Джейн Псаки на брифинге сообщила, что российские оккупанты сейчас атакуют Украину практически всеми возможными силами.

"Около 90% войск, собранных для захвата Украины, уже пересекли границу. Также они запустили свыше 480 ракет", - цитирует Псаки Украинская Правда.

Признаков деэскалации или хотя бы снижения интенсивности боев в Белом доме не видят, даже наоборот.

"Они продолжают пытаться достичь своей конечной цели - взятия Киева и всей территории Украины".

Что ж, обламывать планы россиян уже вошло украинцам в привычку. Белый дом сообщал, что оккупанты возьмут Киев то за 24 часа, то за 96, но прошла уже неделя, а Украина все еще держится.

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В статье: война с Россией
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Источник:
УП

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