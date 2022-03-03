Белый дом: путин завел в Украину 90% собранных войск и хочет захватить всю страну

Спикер Белого дома Джейн Псаки на брифинге сообщила, что российские оккупанты сейчас атакуют Украину практически всеми возможными силами.

"Около 90% войск, собранных для захвата Украины, уже пересекли границу. Также они запустили свыше 480 ракет", - цитирует Псаки Украинская Правда.

Признаков деэскалации или хотя бы снижения интенсивности боев в Белом доме не видят, даже наоборот.

"Они продолжают пытаться достичь своей конечной цели - взятия Киева и всей территории Украины".

Что ж, обламывать планы россиян уже вошло украинцам в привычку. Белый дом сообщал, что оккупанты возьмут Киев то за 24 часа, то за 96, но прошла уже неделя, а Украина все еще держится.