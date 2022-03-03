Коноплянка – россиянам: Остановите его, потому что может быть поздно. Да и вы можете стать следующими
Речь о путлере
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Игрок польской "Краковии" и сборной Украины Евгений Коноплянка обратился к жителям рф:
"Меня зовут Евгений Коноплянка, я игрок сборной Украины. Я обычный человек и мне врать, ну, как бы не очень хочется. Я просто скажу, что у нас происходит. Зачем мне преувеличивать или врать о тех детях, которых с утра, когда я просыпаюсь, уже просто нет? Нет моих родственников, знакомых, друзей. Здания развалены: садики, школы. Для чего?"
"Братья, вы едете к нам? На переговоры? Нас жгут и убивают, обычных людей, которые живут в подвалах уже неделю. В том числе и моя семья жила два дня так, они рассказывали обо всех этих эмоциях, когда над головой взрываются бомбы и ракеты. Люди, это не шутки, остановите его, потому что может быть поздно. И вы можете стать следующими".
Євген Коноплянка звернувся до росіян! pic.twitter.com/hkl1VPauwk— Роман Бебех (@roman_bebekh) March 3, 2022
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