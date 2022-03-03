Коноплянка – россиянам: Остановите его, потому что может быть поздно. Да и вы можете стать следующими

Игрок польской "Краковии" и сборной Украины Евгений Коноплянка обратился к жителям рф:

"Меня зовут Евгений Коноплянка, я игрок сборной Украины. Я обычный человек и мне врать, ну, как бы не очень хочется. Я просто скажу, что у нас происходит. Зачем мне преувеличивать или врать о тех детях, которых с утра, когда я просыпаюсь, уже просто нет? Нет моих родственников, знакомых, друзей. Здания развалены: садики, школы. Для чего?"