Колонна вражеской техники движется по Энергодару к Запорожской АЭС
В городе слышна стрельба - и это грозит катастрофой
Фото из открытых источников
Колонна вражеской техники прорвалась через блокпост на въезде в Энергодар и едет к Запорожской АЭС, сообщает мэр города Дмитрий Орлов в Telegram.
По всему городу слышна стрельба - и далеко не только со стрелкового оружия. Россиян в колонне - около 100 единиц техники.
Их поход на атомную станцию может оказаться самоубийственным, если хотя бы один снаряд полетит "не туда". Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе; она состоит из 6 реакторов и способна производить свыше 6000 МВт электроэнергии в сутки.
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