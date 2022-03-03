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Колонна вражеской техники движется по Энергодару к Запорожской АЭС

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В городе слышна стрельба - и это грозит катастрофой

Колонна вражеской техники движется по Энергодару к Запорожской АЭС

Фото из открытых источников

Новина українською

Колонна вражеской техники прорвалась через блокпост на въезде в Энергодар и едет к Запорожской АЭС, сообщает мэр города Дмитрий Орлов в Telegram.

По всему городу слышна стрельба - и далеко не только со стрелкового оружия. Россиян в колонне - около 100 единиц техники.

Их поход на атомную станцию может оказаться самоубийственным, если хотя бы один снаряд полетит "не туда". Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе; она состоит из 6 реакторов и способна производить свыше 6000 МВт электроэнергии в сутки.

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В статье: война с Россией
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