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В Херсоне хотят создать массовку для русской пропаганды. В город свозят людей из Крыма

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Хлеб для соловьева, скабеевой и киселёва

В Херсоне хотят создать массовку для русской пропаганды. В город свозят людей из Крыма

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В Херсоне оккупант ударил по телевышке. Вообще, город в очень сложной ситуации. Назревает гуманитарная катастрофа. Нет связи, нет украинского телевидения. Коварный оккупант сразу пытается воспользоваться ситуацией. А именно – создать картинку для пропаганды.

Как сообщают источники, в город прибывают люди из Крыма, задача которых – создать массовку, митинги в поддержку российских властей и капитуляцию города в пользу оккупанта. Украинская сторона предупреждает, что не нужно верить картинке. Херсон остается под оккупацией, но будет возвращен под контроль Украины.

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В статье: война с Россией
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