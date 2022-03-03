В Херсоне хотят создать массовку для русской пропаганды. В город свозят людей из Крыма
Хлеб для соловьева, скабеевой и киселёва
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В Херсоне оккупант ударил по телевышке. Вообще, город в очень сложной ситуации. Назревает гуманитарная катастрофа. Нет связи, нет украинского телевидения. Коварный оккупант сразу пытается воспользоваться ситуацией. А именно – создать картинку для пропаганды.
Как сообщают источники, в город прибывают люди из Крыма, задача которых – создать массовку, митинги в поддержку российских властей и капитуляцию города в пользу оккупанта. Украинская сторона предупреждает, что не нужно верить картинке. Херсон остается под оккупацией, но будет возвращен под контроль Украины.
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