В Херсоне хотят создать массовку для русской пропаганды. В город свозят людей из Крыма

В Херсоне оккупант ударил по телевышке. Вообще, город в очень сложной ситуации. Назревает гуманитарная катастрофа. Нет связи, нет украинского телевидения. Коварный оккупант сразу пытается воспользоваться ситуацией. А именно – создать картинку для пропаганды.

Как сообщают источники, в город прибывают люди из Крыма, задача которых – создать массовку, митинги в поддержку российских властей и капитуляцию города в пользу оккупанта. Украинская сторона предупреждает, что не нужно верить картинке. Херсон остается под оккупацией, но будет возвращен под контроль Украины.