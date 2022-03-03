Шевченко: путин – убийца. Цель рф – мы, соседи, но кто будет следующим?

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы La Repubblica.

"Еще восемь дней назад я надеялся, что этого не произойдет. Киев, Мариуполь, Сумы, Харьков в осаде. Люди живут под в подвалах. Слов не хватит, чтобы описать все, что происходит. Я разговариваю с мамой и сестрой каждые 20 минут. Я хотел полететь к ним, но воздушное пространство закрыто. Моя тетя была в бомбоубежище 4 дня. Мой двоюродный брат недавно ее вывел оттуда и отвез к моей матери".