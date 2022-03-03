УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шевченко: путин – убийца. Цель рф – мы, соседи, но кто будет следующим?
В тренде

Шевченко: путин – убийца. Цель рф – мы, соседи, но кто будет следующим?

Общие новости
(1 голосов)

Андрей Николаевич прав

Шевченко: путин – убийца. Цель рф – мы, соседи, но кто будет следующим?

LaPresse

Новина українською

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы La Repubblica.

Читайте такжеШевченко обратился к итальянцам перед миланским дерби

"Еще восемь дней назад я надеялся, что этого не произойдет. Киев, Мариуполь, Сумы, Харьков в осаде. Люди живут под в подвалах. Слов не хватит, чтобы описать все, что происходит. Я разговариваю с мамой и сестрой каждые 20 минут. Я хотел полететь к ним, но воздушное пространство закрыто. Моя тетя была в бомбоубежище 4 дня. Мой двоюродный брат недавно ее вывел оттуда и отвез к моей матери".

"путин – убийца. Цель рф – мы, соседи, но кто будет следующим?"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
calciotoday.it

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...