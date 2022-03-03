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В аэропорту Херсона огнем накрыли около тысячи оккупантов с техникой - Арестович

Общие новости
(7 голосов)

Артиллерия - боги войны!

В аэропорту Херсона огнем накрыли около тысячи оккупантов с техникой - Арестович

Фото: pravda.com.ua

Новина українською

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович поделился некоторыми оптимистичными новостями под конец четверга, 3 марта.

"День был тяжелый, но заканчиваем его оптимистично.

Под Николаевым гоняли сегодня их целый день, в ожидании, когда сгруппируются. Под вечер съехались под село Пески на востоке области. И там наши их накрыли "Градами".

В Херсоне накрыли аэропорт полностью: а там было - около 1000 в/с, 20 вертолётов, +200 машин. Остатки - сколько их там осталось, уточняются.

В Гостомеле - второй раз поймали в уличные бои, побили БМД, а потом накрыли сосредоточение войск, тоже "Градом". Их боеприпасы рвались так, что в бомбоубежищах по соседству двери заклинило".

Ранее сообщалось, что в Херсон оккупанты подтягивают свое телевидение - видимо, они настолько глупы, что даже не понимают уровень доверия украинцев к их т.н. прессе.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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neutral fan (White Church)
03.03.2022 в 23:49
Тепер ВСУ подумає чи приймати НАТО до своїх лав:)Дякую хлопці за Вашу роботу!Перемога за нами!!!
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