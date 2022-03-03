В аэропорту Херсона огнем накрыли около тысячи оккупантов с техникой - Арестович
Артиллерия - боги войны!
Фото: pravda.com.ua
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович поделился некоторыми оптимистичными новостями под конец четверга, 3 марта.
"День был тяжелый, но заканчиваем его оптимистично.
Под Николаевым гоняли сегодня их целый день, в ожидании, когда сгруппируются. Под вечер съехались под село Пески на востоке области. И там наши их накрыли "Градами".
В Херсоне накрыли аэропорт полностью: а там было - около 1000 в/с, 20 вертолётов, +200 машин. Остатки - сколько их там осталось, уточняются.
В Гостомеле - второй раз поймали в уличные бои, побили БМД, а потом накрыли сосредоточение войск, тоже "Градом". Их боеприпасы рвались так, что в бомбоубежищах по соседству двери заклинило".
Ранее сообщалось, что в Херсон оккупанты подтягивают свое телевидение - видимо, они настолько глупы, что даже не понимают уровень доверия украинцев к их т.н. прессе.
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