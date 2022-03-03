В аэропорту Херсона огнем накрыли около тысячи оккупантов с техникой - Арестович

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович поделился некоторыми оптимистичными новостями под конец четверга, 3 марта.

"День был тяжелый, но заканчиваем его оптимистично.

Под Николаевым гоняли сегодня их целый день, в ожидании, когда сгруппируются. Под вечер съехались под село Пески на востоке области. И там наши их накрыли "Градами".

В Херсоне накрыли аэропорт полностью: а там было - около 1000 в/с, 20 вертолётов, +200 машин. Остатки - сколько их там осталось, уточняются.

В Гостомеле - второй раз поймали в уличные бои, побили БМД, а потом накрыли сосредоточение войск, тоже "Градом". Их боеприпасы рвались так, что в бомбоубежищах по соседству двери заклинило".