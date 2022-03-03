Около четырех сотен шведов подали заявку на въезд в Украину для войны против российского оккупанта
Русский мир много кто ненавидит
ukrgate
УНИАН со ссылкой на иностранные источники передает, что около четырехсот шведов подали заявку на то, чтобы въехать в Украину для войны с российским оккупантом.
Как сообщалось, Владимир Зеленский призвал и вместе с компетентными структурами создал практический механизм для привлечения к защите Украины иностранцев. Уже сформировано несколько зарубежных батальонов. В частности, за Украину воюют хорваты, белорусы. Также есть желающие из балтийских стран и французского легиона иностранцев.
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