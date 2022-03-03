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Около четырех сотен шведов подали заявку на въезд в Украину для войны против российского оккупанта

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Русский мир много кто ненавидит

Около четырех сотен шведов подали заявку на въезд в Украину для войны против российского оккупанта

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UA-Футбол
Новина українською

УНИАН со ссылкой на иностранные источники передает, что около четырехсот шведов подали заявку на то, чтобы въехать в Украину для войны с российским оккупантом.

Как сообщалось, Владимир Зеленский призвал и вместе с компетентными структурами создал практический механизм для привлечения к защите Украины иностранцев. Уже сформировано несколько зарубежных батальонов. В частности, за Украину воюют хорваты, белорусы. Также есть желающие из балтийских стран и французского легиона иностранцев.

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В статье: война с Россией
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