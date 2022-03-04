Россия взяла в плен нашего летчика и под давлением выбивает из него показания для пропагандистских видео
От бессилия
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Командование Воздушных Сил ВСУ сообщает:
"Российско-оккупационные войска пленили украинского военного летчика, который катапультировался после поражения вражеской ракетой.
Российский агитпром применил агрессивную тактику 2014-го года.
Очевидно, чпод давлением и угрозой расправы летчик дает интервью о националистах, ЕС и НАТО, куда Украине не следует идти, а дружить с "братским" народом.
Видео будут распространяться на российском ТВ и в соцсетях скабеевы и соловьевы.
НЕ ВЕРЬТЕ!
Летчик – наш из славной 299-й бригады тактической авиации.
Слова – НЕТ!
Командование Воздушных Сил ВС Украины не сомневается в патриотизме и мужестве молодого пилота, который за несколько дней успешно выполнил не одно боевое задание, защищая страну от российских оккупантов!
Сделаем все возможное, чтобы вернуть парня домой!"
Власти предупреждают, не верьте каким-либо пропагандистским видео, которые оккупант пытается распространить в массы. Сейчас такая тактика – взломать сопротивление украинцев благодаря информационной войне. Также подобную провокацию оккупант готовит в Херсоне, куда уже свозят людей из Крыма для массовки и нужных РФ видео о капитуляции города.
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