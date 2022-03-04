Россия взяла в плен нашего летчика и под давлением выбивает из него показания для пропагандистских видео

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщает:

"Российско-оккупационные войска пленили украинского военного летчика, который катапультировался после поражения вражеской ракетой.

Российский агитпром применил агрессивную тактику 2014-го года.

Очевидно, чпод давлением и угрозой расправы летчик дает интервью о националистах, ЕС и НАТО, куда Украине не следует идти, а дружить с "братским" народом.

Видео будут распространяться на российском ТВ и в соцсетях скабеевы и соловьевы.

НЕ ВЕРЬТЕ!

Летчик – наш из славной 299-й бригады тактической авиации.

Слова – НЕТ!

Командование Воздушных Сил ВС Украины не сомневается в патриотизме и мужестве молодого пилота, который за несколько дней успешно выполнил не одно боевое задание, защищая страну от российских оккупантов!

Сделаем все возможное, чтобы вернуть парня домой!"