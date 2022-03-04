Украина просит перенести матч с Шотландией, второй финалист Кубка Испании. Главные новости за 3 марта 

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 3 марта

Украинская фубольная ассоциация формально обратилась с ФИФА с просьбой перенести матч плей-офф ЧМ с Шотландией, который должен состояться 24 марта. Большинство игроков национальной сборной остаются в Украине после военной агрессии рф. ФИФА сообщает, что находится в регулярном контракте с УАФ, УЕФА и шотландской ассоциацией, чтобы найти устраивающее всех решение. Вполне возможно, что матч будет перенесен на июнь, информирует ESPN.

Исполнительный комитет УЕФА утвердил, что все белорусские команды и сборные, которые принимают участие в соревнованиях под эгидой организации, будут проводить свои домашние игры на нейтральных полях. Матчи белорусских команд будут проводиться без зрителей.

Атакующий полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян принял решение завершить карьеру в сборной Армении. "Для меня было честью играть за свою страну последние 15 лет и еще большая честь быть ее капитаном последние шесть лет. Я пришел к этому решению после моей последней игры против Германии в ноябре", - написал 33-летний футболист у себя в инстаграме. Мхитарян провел 95 матчей за сборную Армении и забил 32 гола.

Сборная Польши автоматически выйдет в плей-офф ЧМ-2022, информирует Przegląd Sportowy. Польша должна была 24 марта сыграть против рф, но страна-агрессор была исключена из международных соревнованиях и ФИФА не будет находить ей замену в полуфинале. Польща встретится с победителем пары Чехия - Швеция.

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе "ирисок" в матче против "Борэм Вуда" в пятом раунде Кубка Англии и получил капитанскую повязку. Украинец провел на поле 60 минут, "Эвертон" выиграл 2:0.

Вчера определился второй финалист Кубка Испании. "Бетис" в ответом матче с "Райо Вальекано" сравнял счет на 90+2 минуте и по сумме двух матчей вышел в финал (3:2). Первым финалистом ранее стала "Валенсия". Финал состоится 23 апреля в Севилье. "Валенсия" в последний раз выигрывала Кубок Испании в 2019 году, "Бетис" - в 2005-м.