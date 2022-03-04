Кадыров просит путина дать ему приказ взять Киев и Харьков. Обещает за день-два завершить дело

Телеграмм-канал российского издания "Эхо Москвы" цитирует главу Чечни Рамзана Кадырова, который в аудиосообщении просит путина разрешить ему "окончить то, что творится там".

"Я прошу верховного главнокомандующего, чтобы он дал завершить "военную операцию" против бандеровцев, нациков и всех шайтанов со всего мира, которые там находятся. Прошу дать нашим бойцам возможность себя проявить. Переговоры – это хорошо, демократия, свобода слова, жизнь человека – это хорошо, но умирают наши братья, близкие, друзья. На это никто не обращает внимания. Это несправедливо. Дайте приказ, чтобы наши бойцы захватили Харьков, Киев и другие города – быстро, четко, качественно. Я ваш пехотинец, я готов жизнь за вас отдать, но я не могу смотреть на то, как умирают наши бойцы, очень вас прошу, чтобы вы закрыли на все глаза и дали закончить за день-два то, что там происходит, только это спасет нашу страну и наш народ.

Все эти переговоры ни к чему не приведут. Чем дольше мы тянем, тем больше они придумывают всевозможные бумаги, санкции. Я как воин, как генерал, не могу видеть, как гибнут универсальные солдаты. Если они умирают в бою – тогда да, но когда они погибают от обстрелов этих шайтанов, бандеровцев, азовцев, нациков, это очень тяжело. Трудно на это смотреть. Я уверен, что вы дадите приказ забрать полностью Украину и уничтожить этих шайтанов".

Также Кадыров предложил Зеленскому себя в качестве переговорщика, заметив, что "за полчаса все решится и война закончится". Напомним, что в Украине уже "легли" два элитных подразделения кадыровских бойцов, у которых была задача ликвидировать Президента Украины Владимира Зеленского.