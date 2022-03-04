Возле Запорожской АЭС состоялся бой. Зеленский срочно поговорил с Байденом и обратился к Европе

Российские оккупационные войска вошли в Энергодар и попытались захватить город. Однако натолкнулись на сопротивление местного населения и Вооруженных сил Украины.

Около полуночи мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что на подступах к Запорожской АЭС продолжаются ожесточенные бои. «Наши ВСУ держат оборону. Известно о пострадавших, но точное их количество и состояние в данных обстоятельствах пока назвать не можем", - сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Затем стали появляться сообщения о попадании в АЭС вражеских снарядов. Произошел пожар в одном из корпусов. При этом пожарных долго не пропускались на территорию станции вражеские войска. В конце концов спасатели попали на объект, а около 3:30 глава Запорожской ОГА передал слова директора ЗАЭС, что ядерная безопасность станции обеспечена.

Однако ситуация в Энергодаре заставила Президента Владимира Зеленского поговорить с президентом США Джо Байденом, после чего он снова обратиться к Западу:

"Европа сейчас должна проснуться. Горит самая большая атомная станция Европы. Прямо сейчас российские танки расстреливают атомные блоки. Это танки, оборудованные тепловизорами, то есть они знают, куда стреляют. Они к этому готовились.

Обращаюсь ко всем украинцам, европейцам, всем людям, кто знает слово Чернобыль, кто знает, сколько боли и жертв принес взрыв на атомной станции. Это была глобальная катастрофа. С ее последствиями боролись сотни тысяч человек. Россия хочет это повторить и уже повторяет, но в шесть раз больше. Европейцы очнитесь, пожалуйста, говорите своим политикам: российские войска обстреливают атомную станцию ​​в Украине. Запорожская атомная электростанция. Город Энергодар. Там шесть энергоблоков. В Чернобыле взорвался один энергоблок.

Мы соединились с нашими партнерами. Я говорил уже с Шарль-Мишелем, Шольцем, Дудой, говорил с президентом Байденом, мы связались с главой МАГАТЭ Гросси и премьер-министром Джонсоном. Мы всех предупреждаем – ни одно государство, кроме России, никогда в истории не обстреливало атомные энергоблоки. Это впервые в нашей истории. Государство-террорист прибегло к ядерному террору. Мы помним, что российские пропагандисты угрожали всем засыпать мир ядерным пеплом. Теперь это не угроза, теперь это реальность. И мы не знаем, чем закончится пожар на станции. Но наши ребята всегда держали атомную станцию ​​в безопасности, чтобы не было провокаций, чтобы никто не мог захватить, заминировать и шантажировать потом ядерной катастрофой весь мир!

Надо остановить российских военных! Немедленно! Кричите своим политикам – Украина – это 15 атомных блоков. Если будет взрыв, это конец всем, конец Европе. Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска. Не допустите гибели Европы от катастрофы на атомной станции".