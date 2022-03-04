Из-за попадания от оккупантов в Запорожскую АЭС возник пожар, его ликвидировали
Ситуация под контролем
скріншот відео з обстрілу АЕС в Енергодарі
Ночью, 4 марта, все внимание было приковано к Энергодару, где в ходе боя с украинскими силами оккупанты выпустили несколько снарядов в сторону крупнейшей в Европе атомной электростанции.
На станции возник пожар, при этом враг некоторое время не подпускал спасателей к объекту.
В конце концов пожарные все же смогли приступить к тушению.
После проведения разведки в пятиэтажном учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС установлено, что происходит горение помещений на третьем, четвертом и пятом этажах. К тушению были привлечены 44 человека и 11 единиц техники ГСЧС.
По состоянию на шесть утра пожар был локализован. По информации ГСЧС, жертв и пострадавших нет. Угрозы радиационного поражения нет.
Заметим, что после появления информации о боях у Запорожской АЭС Президент Зеленский провел переговоры с мировыми лидерами и обратился к Европе. Он призвал прибегнуть к решительным действиям, чтобы остановить превратившегося в ядерного террориста агрессора.
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