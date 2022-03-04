Из-за попадания от оккупантов в Запорожскую АЭС возник пожар, его ликвидировали

Ночью, 4 марта, все внимание было приковано к Энергодару, где в ходе боя с украинскими силами оккупанты выпустили несколько снарядов в сторону крупнейшей в Европе атомной электростанции.

На станции возник пожар, при этом враг некоторое время не подпускал спасателей к объекту.

В конце концов пожарные все же смогли приступить к тушению.

После проведения разведки в пятиэтажном учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС установлено, что происходит горение помещений на третьем, четвертом и пятом этажах. К тушению были привлечены 44 человека и 11 единиц техники ГСЧС.

По состоянию на шесть утра пожар был локализован. По информации ГСЧС, жертв и пострадавших нет. Угрозы радиационного поражения нет.

Заметим, что после появления информации о боях у Запорожской АЭС Президент Зеленский провел переговоры с мировыми лидерами и обратился к Европе. Он призвал прибегнуть к решительным действиям, чтобы остановить превратившегося в ядерного террориста агрессора.