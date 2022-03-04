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Пентагон назвал количество ракет, запущенных россией по Украине

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Беспощадный русский мир

Пентагон назвал количество ракет, запущенных россией по Украине

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По состоянию на 3 марта в Пентагоне насчитали более 480 ракетных запусков России по Украине.

Как сообщает Министерство обороны США, более 230 ракет было запущено с мобильных пусковых установок, которые Россия доставила в Украину. Более 160 – было запущено из России, более 70 – из Беларуси. Еще 10 – с Черного моря.

В Пентагоне считают, что украинские системы противовоздушной и противоракетной обороны остаются неповрежденными и эффективными.

Отметим, что если в первые дни войны враг еще пытался стрелять по объектам военной инфраструктуры, то последние дне перешел в бомбардировке жилых районов, из-за чего гибнут десятки мирных жителей. Украина не раз призывала Запад ввести бесполетную зону, но США и Британия заявили, что это приведет к прямому столкновению НАТО с Россией, что угрожает ядерной войной.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Liga.net

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Комментарии (1)
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football_soccer (Украина)
04.03.2022 в 08:22
Вот это помощь. Сидят у себя там и считают , сколько по нам выпускают ракет.Зеленскому бы набраться смелости и вместо постоянных звонков с просьбами о беспилотной зоне, которые американцы нагло игнорируют , отказывая нам , взять и уже открыто послать бы нахер и байдена и эту придурошную Псаки и объявить их пособниками россии..... Сидят у себя там ....количество ракет считают. Эти люди вообще в здравом рассудке? Как нам помогут эти подсчёты? Заниматься подсчётом выпущенных ракет это все на что способно государство США ?
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