Пентагон назвал количество ракет, запущенных россией по Украине

По состоянию на 3 марта в Пентагоне насчитали более 480 ракетных запусков России по Украине.

Как сообщает Министерство обороны США, более 230 ракет было запущено с мобильных пусковых установок, которые Россия доставила в Украину. Более 160 – было запущено из России, более 70 – из Беларуси. Еще 10 – с Черного моря.

В Пентагоне считают, что украинские системы противовоздушной и противоракетной обороны остаются неповрежденными и эффективными.

Отметим, что если в первые дни войны враг еще пытался стрелять по объектам военной инфраструктуры, то последние дне перешел в бомбардировке жилых районов, из-за чего гибнут десятки мирных жителей. Украина не раз призывала Запад ввести бесполетную зону, но США и Британия заявили, что это приведет к прямому столкновению НАТО с Россией, что угрожает ядерной войной.