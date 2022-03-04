The Times: За неделю на президента Украины было как минимум 3 попытки покушения на убийство
Сюрреализм
Getty Images / Global Images Ukraine
Издание The Times сообщает, что за последнюю неделю на президента Украины Владимира Зеленского было совершено как минимум три попытки покушения.
На убийство лидера страны были отправлены две разные группировки – наемники прокремлевской группировки Вагнера, а также спецназ кадыровцев. Сообщается, что каждый раз покушения срывались благодаря сотрудникам российского ФСБ (!), выступающим против войны с Украиной, как сообщает источник.
По информации источника, вагнеровцы были шокированы тем, насколько точно украинцы предвидели их действия. Служба безопасности Зеленского была обо всем хорошо проинформирована.
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