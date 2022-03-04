Воздушные Силы Украины отчитались, сколько вражеских самолетов сбили за прошедшие сутки

За четверг, 3 марта силы противовоздушной обороны ВСУ уничтожили три самолета российских оккупантов.

"В минус ушли Су-30СМ, Су-34 и Су-25 российских оккупантов. Потери по вертолётам врага уточняются", – говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что 3 марта ситуация на фронте характеризовалась отчаянными боями по всем направлениям.

"Из-за безумного сопротивления украинцев, оккупант несет существенные потери в авиационной, бронированной технике и живой силе! Сегодня (3 марта) экипажи тактической авиации Воздушных Сил традиционно наносили удары по наземным целям во взаимодействии с подразделениями Сухопутных войск и другими составляющими Сил обороны", - сообщает пресс-служба Воздушных Сил Украины.

Напомним, что, по информации Генерального штаба ВСУ, враг ввел почти все оперативные резервы. На территорию Украины вошли 90% войск, сконцентрированных на границе перед началом вторжения.