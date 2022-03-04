УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Воздушные Силы Украины отчитались, сколько вражеских самолетов сбили за прошедшие сутки
В тренде

Воздушные Силы Украины отчитались, сколько вражеских самолетов сбили за прошедшие сутки

Общие новости
(3 голосов)

Будет больше

Воздушные Силы Украины отчитались, сколько вражеских самолетов сбили за прошедшие сутки

Новина українською

За четверг, 3 марта силы противовоздушной обороны ВСУ уничтожили три самолета российских оккупантов.

"В минус ушли Су-30СМ, Су-34 и Су-25 российских оккупантов. Потери по вертолётам врага уточняются", – говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что 3 марта ситуация на фронте характеризовалась отчаянными боями по всем направлениям.

"Из-за безумного сопротивления украинцев, оккупант несет существенные потери в авиационной, бронированной технике и живой силе! Сегодня (3 марта) экипажи тактической авиации Воздушных Сил традиционно наносили удары по наземным целям во взаимодействии с подразделениями Сухопутных войск и другими составляющими Сил обороны", - сообщает пресс-служба Воздушных Сил Украины.

Напомним, что, по информации Генерального штаба ВСУ, враг ввел почти все оперативные резервы. На территорию Украины вошли 90% войск, сконцентрированных на границе перед началом вторжения.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...