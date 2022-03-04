На данный момент запорожская АЭС контролируется армией рф
Это временно
Getty Images / Global Images Ukraine
Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщает, что территория Запорожской АЭС захвачена российскими войсками.
В ночь на четвертое марта на территории станции произошел бой между украинскими силами и оккупантами, враг открыл огонь по станции, из-за чего в административном здании начался пожар, который под утро локализовали спасатели.
Запорожская АЭС – атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар. Это самая крупная электростанция в Европе. С 1996 года Запорожская АЭС является обособленным подразделением Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".
24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.
Популярное сейчас
- Жадан: Полковник армии рф сказал, что мы быстренько, по окружной. Я вот думаю – он еще жив? Или все?
- В аэропорту Херсона огнем накрыли около тысячи оккупантов с техникой - Арестович
- Украина официально попросила перенести стыковой матч против Шотландии
- Восемь стран поддерживают ускоренное вхождение Украины в ЕС. Но Германия против
- Известный турецкий шеф-повар и ресторатор помогает Украине. ВИДЕО
- Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации
Новости по теме
- 00:57 Украинские Кадыров просит путина дать ему приказ взять Киев и Харьков. Обещает за день-два завершить дело
- 00:46 Зарубежные Баннер во Флоренции: путин - болельщик Ювентуса. Тебас: Аньелли и Перес лгут больше, чем путин
- 00:24 Украинские Россия взяла в плен нашего летчика и под давлением выбивает из него показания для пропагандистских видео