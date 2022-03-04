На данный момент запорожская АЭС контролируется армией рф

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщает, что территория Запорожской АЭС захвачена российскими войсками.

В ночь на четвертое марта на территории станции произошел бой между украинскими силами и оккупантами, враг открыл огонь по станции, из-за чего в административном здании начался пожар, который под утро локализовали спасатели.

Читайте также Воздушные Силы Украины отчитались, сколько вражеских самолетов сбили за прошедшие сутки

Запорожская АЭС – атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар. Это самая крупная электростанция в Европе. С 1996 года Запорожская АЭС является обособленным подразделением Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.