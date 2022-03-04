Превысили 9 тысяч. Данные Генштаба ВСУ о потерях врага
В ближайшее время пересечем отметку в 10 тысяч
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал новые данные по потерям врага с момента нападения.
Итак, с 24 февраля по 3 марта включительно российские войска потеряли 9166 человек. Кроме того, был уничтожен 251 танк и 939 боевых бронированных машин.
Другие вооружения:
- артиллерийских систем –105 ед,
- реактивные системы залпового огня - 50 ед,
- средства ПВО - 18 ед,
- самолетов – 33 ед (уточняется),
- вертолетов – 37 ед,
- автомобильной техники - 404 ед,
- легкие скоростные катера - 2 ед,
- цистерн с ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
Указывается, что данные уточняются, потому что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, что, по информации Генерального штаба ВСУ, враг ввел почти все оперативные резервы. Как заявляли в Пентагоне, на территорию Украины вошли 90% войск, сконцентрированных на границе перед началом нашествия.
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04.03.2022 в 09:54
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