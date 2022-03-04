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Превысили 9 тысяч. Данные Генштаба ВСУ о потерях врага

Общие новости
(1 голосов)

В ближайшее время пересечем отметку в 10 тысяч

Превысили 9 тысяч. Данные Генштаба ВСУ о потерях врага

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал новые данные по потерям врага с момента нападения.

Итак, с 24 февраля по 3 марта включительно российские войска потеряли 9166 человек. Кроме того, был уничтожен 251 танк и 939 боевых бронированных машин.

Другие вооружения:

  • артиллерийских систем –105 ед,
  • реактивные системы залпового огня - 50 ед,
  • средства ПВО - 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники - 404 ед,
  • легкие скоростные катера - 2 ед,
  • цистерн с ППМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Указывается, что данные уточняются, потому что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, что, по информации Генерального штаба ВСУ, враг ввел почти все оперативные резервы. Как заявляли в Пентагоне, на территорию Украины вошли 90% войск, сконцентрированных на границе перед началом нашествия.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
04.03.2022 в 09:54
Ну а в российских новостях об погибших солдат РФ - не больше 1000, по любому...Многие российские матери и не знают, где их сыновья... Связи с ними нет, явно (даже если живы). Нужно им идти на митинг, добиваться правды, добиваться мира...Не верится мне, что у большого количества российских солдат, пришедших на украинскую территорию - нет матерей. Это БРЕД!Народ просто не хочет идти...Т.к. по приказу этого Путлера за решётку замыкают даже детей, протестующих - против войны
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