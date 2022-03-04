Превысили 9 тысяч. Данные Генштаба ВСУ о потерях врага

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал новые данные по потерям врага с момента нападения.

Итак, с 24 февраля по 3 марта включительно российские войска потеряли 9166 человек. Кроме того, был уничтожен 251 танк и 939 боевых бронированных машин.

Другие вооружения:

артиллерийских систем –105 ед,

реактивные системы залпового огня - 50 ед,

средства ПВО - 18 ед,

самолетов – 33 ед (уточняется),

вертолетов – 37 ед,

автомобильной техники - 404 ед,

легкие скоростные катера - 2 ед,

цистерн с ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Указывается, что данные уточняются, потому что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, что, по информации Генерального штаба ВСУ, враг ввел почти все оперативные резервы. Как заявляли в Пентагоне, на территорию Украины вошли 90% войск, сконцентрированных на границе перед началом нашествия.