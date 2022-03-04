Сгорите в аду, россияне. Враг разбомбил школу в Житомире - ВИДЕО

Утром, 4 марта вражеские войска нанесли ракетно-бомбовый удар по Житомиру. Под удар попала 25-я школа на улице Малая Бердичевская.

Как сообщил мэр города Сергей Сухомлин, была уничтожена фактически половина школы. В настоящее время идут спасательные работы. Информация о количестве жертв уточняется.

Заметим, что враг, получив решительный отпор украинского народа, начал бомбардировку гражданских объектов, нанося удары по школам, больницам, жилищным массивам. В частности, в четверг в Чернигове были уничтожены две школы, жертвами удара стали десятки человек.