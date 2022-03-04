ВСУ захватили техники врага чуть ли не больше, чем получили за последние 8 лет - Минобороны
Миф о "великой армии" уничтожен
Министр обороны Украины Алексей Резников в своем ежедневном обращении сообщил, что по итогам 8 суток войны потери российской армии превысили 10 тыс. убитыми и ранеными, среди которых уничтожен минимум один генерал.
"Уничтоженную российскую бронетехнику уже приходится измерять не единицами, а батальонами и бригадами. В Вооруженные Силы в качестве трофеев поступило чуть ли не больше танков и бронемашин, чем последние 8 лет поступало от украинского ОПК.
Наши защитники захватили несколько машин со снарядами к РСЗО, из которых российские военные преступники обстреливают наши мирные города. Все эти снаряды "вернутся" врагу", - подчеркнул Резников.
Добавим, что по данным Минобороны, с 24 февраля по 3 марта было уничтожено 251 танк и 939 боевых бронированных машин, 70 самолетов и вертолетов и многое другое.
Популярное сейчас
- Оперативная сводка на утро 4 марта: Враг исчерпал оперативные резервы, но окружил Мариуполь
- Баннер во Флоренции: путин - болельщик Ювентуса. Тебас: Аньелли и Перес лгут больше, чем путин
- Жадан: Полковник армии рф сказал, что мы быстренько, по окружной. Я вот думаю – он еще жив? Или все?
- Пришлось пересесть на другой самолет. Призрак Киева – жив, он продолжает сбивать врагов в воздухе
- Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации
- Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО
Новости по теме
- 00:57 Украинские Кадыров просит путина дать ему приказ взять Киев и Харьков. Обещает за день-два завершить дело
- 00:46 Зарубежные Баннер во Флоренции: путин - болельщик Ювентуса. Тебас: Аньелли и Перес лгут больше, чем путин
- 00:24 Украинские Россия взяла в плен нашего летчика и под давлением выбивает из него показания для пропагандистских видео