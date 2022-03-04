ВСУ захватили техники врага чуть ли не больше, чем получили за последние 8 лет - Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников в своем ежедневном обращении сообщил, что по итогам 8 суток войны потери российской армии превысили 10 тыс. убитыми и ранеными, среди которых уничтожен минимум один генерал.

"Уничтоженную российскую бронетехнику уже приходится измерять не единицами, а батальонами и бригадами. В Вооруженные Силы в качестве трофеев поступило чуть ли не больше танков и бронемашин, чем последние 8 лет поступало от украинского ОПК.

Наши защитники захватили несколько машин со снарядами к РСЗО, из которых российские военные преступники обстреливают наши мирные города. Все эти снаряды "вернутся" врагу", - подчеркнул Резников.

Добавим, что по данным Минобороны, с 24 февраля по 3 марта было уничтожено 251 танк и 939 боевых бронированных машин, 70 самолетов и вертолетов и многое другое.