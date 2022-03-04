Зеленский: Мы пережили ночь, которая могла бы остановить историю

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам днем 4 марта.

"Народ Украины! Мы пережили ночь, которая могла бы остановить историю. История Украины. История Европы. Российские войска атаковали Запорожскую атомную станцию. Самая большая в Европе. Она одна могла быть как шесть Чернобылей. Российские танкисты знали, что они обстреливают. Прямой наводкой – по станции. Это террор невиданного уровня. В Украине 15 атомных блоков. А у российских военных – полностью отбита память о Чернобыле. Об этой мировой трагедии".

"Русские люди, я хочу обратиться к вам. Как это вообще может быть? Мы вместе в 86-м году боролись с последствиями Чернобыльской катастрофы. Вы должны помнить разбросанный взрывом графит. Жертвы. Вы должны помнить свечение над разрушенным энергоблоком. Вы должны помнить эвакуацию из Припяти и 30-километровой зоны. Как вы могли это забыть? А если вы не забыли, то вам нельзя помалкивать. Вы должны сказать своей власти, выйти на улицы и говорить, что вы хотите жить. Жить на земле без радиоактивного заражения. Радиация не знает, где границы России".

"Всю ночь я был на связи с партнерами, с лидерами других государств, чтобы мир реагировал. Я чувствовал, что мировые лидеры в шоке. Великобритания созывает Совет Безопасности ООН из-за этой атаки. МАГАТЭ запускает Центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций в режиме круглосуточного реагирования. Нужно немедленное ужесточение санкций против государства – ядерного террориста. Нужно немедленное закрытие неба над Украиной, потому что только это может гарантировать, что Россия не будет бить хотя бы ракетами и авиабомбами по атомным объектам".

"Я благодарен всем нашим героям из Нацгвардии, которые охраняли станцию ​​и пытались остановить врага. Благодарен спасателям, потушившим пожар. Но многое зависит от вас, граждане Украины, простые люди Энергодара. Вы понимаете угрозу для станции лучше всех остальных. Вы там живете. Рядом с ней. И вы видите кафиров напрямую. Прогоняйте их. Дайте им знать, что Энергодар – это Украина. Что Украина – не место для ядерного пепла".

"Граждане Украины! Враг завел на территорию нашего государства абсолютное большинство своих войск. Практически вся армия России брошена против нашего народа. Но героическое сопротивление украинцев уже девятый день спасает наше государство от этого нашествия. Украинские города не видели такой бесчеловечной жестокости со времен нацистской оккупации. Чернигов, Ахтырка, снова Харьков, Мариуполь. Целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру. Уничтожают людей. Жилые кварталы. Только за вчерашний день в Чернигове российские бомбы убили 47 человек. Мирные люди. Харьков... Просто уничтожают Харьков реактивной артиллерией и авиаударами. Россия. Уничтожает. Харьков. Как это случилось? Сегодня утром в Житомире ракета ударила по зданию школы. По детям. Такой становится реальность, когда приходит "братская" Россия".

"Вчера на переговорах в Беларуси удалось согласовать создание гуманитарных коридоров. Там, где люди страдают больше всего. Сегодня мы увидим, работает ли договоренность. Наша оборона наносит врагу максимальные потери. Почти 9200 убитых кафиров. Утром девятого дня войны. Мы бьем их под Николаевом. Бьем под Харьковом. Бьем под Киевом. Столица остается ключевой мишенью для кафиров. Но они не сломают нас, не сломают наше государство. Никогда. Что бы они ни делали, они все равно проигрывают. Потому что мы – у себя дома. Мы на своей земле".

"Они готовят постоянно провокации. Сейчас готовится провокация в Херсоне. Собираются разыграть спектакль с якобы митингом за Россию. Для этого они отвезли в город чужаков. Ищут местных предателей. Хотят сделать телекартинку, будто Херсон уже не украинский. Я хочу напомнить, что с этого они начинали так называемые ДНР и ЛНР. Вы понимаете, что с ними потом произошло. Это нужно остановить. Херсонцы, покажите, что это ваш город. Вы можете все остановить любой план кафиров. Никого не слушайте – слушайте ваших детей, слушайте свое сердце. Вы – украинцы. Я призываю херсонцев избавиться от любого отчаяния. Украина своего не отдаст".

"Мы боремся против мощного врага, превосходящего нас численностью. Который превосходит нас количеством техники. Но который на тысячи световых лет далек от нас, от нормальных людей, имеющих достоинство. Покажите это. Наш национальный флаг. Покажите наш национальный гимн. Наш национальный дух. Обязательно дайте знать кафирам, что находиться в Херсоне они могут только временно. И никогда не смогут владеть вашим городом, Херсоном. Как и любым другим украинским городом – городом нашего государства".