На россии блокируют Фейсбук и Твиттер

В ночь с 3 на 4 марта на россии многие пользователи Facebook не смогли войти в популярную соцсеть.

Также есть сведения о проблемах с входом в Twitter. Это связано с жесткой цензурой, вводимой в связи с нападением на Украину.

Роскомнадзор, государственный орган, осуществляющий контроль в сфере медиа, информационных технологий и СМИ, неоднократно обращался к Google по поводу блокирования отдельных страниц и ресурсов, показывающих реальную картину в россии и мире. Так, нападок подверглась даже Википедия из-за статьи о вторжении россии в Украину. Материал содержит данные о большом количестве жертв среди мирного населения и российских военных.

Кроме атаки на социальные сети и свободные энциклопедии, Роскомнадзор борется и со СМИ. Так, в рф уже запретили деятельность ряда изданий: Medusa, Deutsche Welle, местной службы BBC, Радио Свобода.

Россияне массово качают расширение VPN и устанавливают браузер TOR, позволяющий сохранить анонимность пользователя.

На сайте Роскомнадзора уже появилась претензия к YouTube относительно распространения «дезинформации, направленной на формирование у российской интернет-аудитории искаженного восприятия происходящих событий и создание протестных настроений».

Добавим, что в пятницу, 4 марта, госдума РФ приняла закон об уголовном наказании за распространение информации о действиях вооруженных сил России. В некоторых случаях людям грозит до 15 лет колонии.

Заметим, с первых дней войны россия отрицала потери в ходе операции, однако в конце концов признала смерть 498 человек. По данным Минобороны Украины, враг уже потерял более 9000 человек убитыми.