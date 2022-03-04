На россии блокируют Фейсбук и Твиттер
Свобода слова - это не для рабов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 3 на 4 марта на россии многие пользователи Facebook не смогли войти в популярную соцсеть.
Также есть сведения о проблемах с входом в Twitter. Это связано с жесткой цензурой, вводимой в связи с нападением на Украину.
Роскомнадзор, государственный орган, осуществляющий контроль в сфере медиа, информационных технологий и СМИ, неоднократно обращался к Google по поводу блокирования отдельных страниц и ресурсов, показывающих реальную картину в россии и мире. Так, нападок подверглась даже Википедия из-за статьи о вторжении россии в Украину. Материал содержит данные о большом количестве жертв среди мирного населения и российских военных.
Кроме атаки на социальные сети и свободные энциклопедии, Роскомнадзор борется и со СМИ. Так, в рф уже запретили деятельность ряда изданий: Medusa, Deutsche Welle, местной службы BBC, Радио Свобода.
Россияне массово качают расширение VPN и устанавливают браузер TOR, позволяющий сохранить анонимность пользователя.
На сайте Роскомнадзора уже появилась претензия к YouTube относительно распространения «дезинформации, направленной на формирование у российской интернет-аудитории искаженного восприятия происходящих событий и создание протестных настроений».
Добавим, что в пятницу, 4 марта, госдума РФ приняла закон об уголовном наказании за распространение информации о действиях вооруженных сил России. В некоторых случаях людям грозит до 15 лет колонии.
Заметим, с первых дней войны россия отрицала потери в ходе операции, однако в конце концов признала смерть 498 человек. По данным Минобороны Украины, враг уже потерял более 9000 человек убитыми.
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