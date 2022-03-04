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Будь сильным, мой друг. Мальдера выложил фотографии с Шевченко и Шовковским с социальных сетях

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Будь сильным, мой друг. Мальдера выложил фотографии с Шевченко и Шовковским с социальных сетях

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Андреа Мальдера, который ранее работал помощником Андрея Шевченко в сборной Украине, поддержал своих коллег.

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Итальянец в социальных сетях выложил две публикации с Шевченко и Шовковским (также работал в тренерском штабе). Обе фотографии имеют одинаковую подпись: "Будь сильным, мой друг". Таким образом Мальдера поддерживает украинцев из-за нападения рф.

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В статье: Андрей Шевченко Александр Шовковский Андреа Мальдера
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