Будь сильным, мой друг. Мальдера выложил фотографии с Шевченко и Шовковским с социальных сетях
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Getty Images / Global Images Ukraine
Андреа Мальдера, который ранее работал помощником Андрея Шевченко в сборной Украине, поддержал своих коллег.
Итальянец в социальных сетях выложил две публикации с Шевченко и Шовковским (также работал в тренерском штабе). Обе фотографии имеют одинаковую подпись: "Будь сильным, мой друг". Таким образом Мальдера поддерживает украинцев из-за нападения рф.
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