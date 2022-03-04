УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Елизавета II сделала большое пожертвование в фонд помощи украинским беженцам
В тренде

Елизавета II сделала большое пожертвование в фонд помощи украинским беженцам

Общие новости
(1 голосов)

Респект!

Елизавета II сделала большое пожертвование в фонд помощи украинским беженцам

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Королева Великобритании Елизавета II сделала огромное пожертвование в фонд помощи украинским беженцам. Собранные деньги направляются для предоставления украинским беженцам еды, воды, медикаментов, одежды, жилья.

Букингемский дворец не уточнил сумму, но назвал ее очень щедрой.

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.

Читайте такжеЖадан: Полковник армии рф сказал, что мы быстренько, по окружной. Я вот думаю – он еще жив? Или все?

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Королева Елизавета
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...