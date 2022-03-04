Елизавета II сделала большое пожертвование в фонд помощи украинским беженцам
Респект!
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Королева Великобритании Елизавета II сделала огромное пожертвование в фонд помощи украинским беженцам. Собранные деньги направляются для предоставления украинским беженцам еды, воды, медикаментов, одежды, жилья.
Букингемский дворец не уточнил сумму, но назвал ее очень щедрой.
24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.
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