Елизавета II сделала большое пожертвование в фонд помощи украинским беженцам

Королева Великобритании Елизавета II сделала огромное пожертвование в фонд помощи украинским беженцам. Собранные деньги направляются для предоставления украинским беженцам еды, воды, медикаментов, одежды, жилья.

Букингемский дворец не уточнил сумму, но назвал ее очень щедрой.

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.