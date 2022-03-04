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Известно, сколько погибло украинских военных в бою за Запорожскую АЭС

Общие новости
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Еще одна героическая страница в украинской истории

Известно, сколько погибло украинских военных в бою за Запорожскую АЭС

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь на 4 марта в Энергодаре враг попытался захватить Запорожскую атомную электростанцию. Оккупанты начали бить из тяжелого вооружения в сторону АЭС и даже спровоцировали пожар в административном корпусе. Огонь удалось потушить около 6 утра. При этом АЭС оказалась под контролем вражеских войск.

Как сообщает Энергоатом, в ходе штурма АЭС погибли 3 украинских военных, двое получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. Известно, что защитники станции обезвредили один танк противника с экипажем. В ходе боя персонал станции не пострадал.

Напомним, сразу после того как стало известно об атаке на АЭС, Президент Зеленский связался с мировыми лидерами и призвал Запад остановить агрессора, который превращается в ядерного террориста.

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В статье: война с Россией
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