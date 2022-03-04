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Оккупанты начали трансляцию российских каналов в Мелитополе

Общие новости
(1 голосов)

Не включайте телевизор, будет тошнить

Оккупанты начали трансляцию российских каналов в Мелитополе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мелитополь стал одним из первых захваченных врагом украинских городов. Местное население активно протестовало против входа оккупационных войск, те в свою очередь начали стрелять по безоружной толпе. В настоящее время Мелитополь остается под контролем врага.

Более того, как сообщает Запорожская ОГА со ссылкой на источники в СБУ, оккупанты установили свое оборудование на телебашне Мелитополя и начали трансляцию российских телеканалов.

Как известно, на россии власти полностью контролируют информационное пространство. Пропагандистские каналы распространяют фейки об "украинских националистах", полках "иностранных наемников", воюющих со "святой российской армией". Конечно, ни слова о бомбовых ударах по гражданской инфраструктуре и мирных жителях, тем более о потерях российского войска.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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football_soccer (Украина)
04.03.2022 в 13:00
Ребята , каналы по ящику это самое малое зло, что сейчас происходит в Мелитополе.Уже как 2 дня с Крыма едут " гуманитарные грузы" и автобусы с массовкой. Первая часть массовки стоит в очередях за этой " помощью" , а вторую готовят под пророссийские митинги . Ситуация один в один , как Донецк/ Луганск в 2014 . Я живу в этом городе и сам наблюдаю за этим. Ситуация развивается очень и очень плохо
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Черноморчик (Одесса )
04.03.2022 в 12:55
На телевизоре держаться вся их власть и на Идиотах которые всему верят .
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