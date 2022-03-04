Оккупанты начали трансляцию российских каналов в Мелитополе

Мелитополь стал одним из первых захваченных врагом украинских городов. Местное население активно протестовало против входа оккупационных войск, те в свою очередь начали стрелять по безоружной толпе. В настоящее время Мелитополь остается под контролем врага.

Более того, как сообщает Запорожская ОГА со ссылкой на источники в СБУ, оккупанты установили свое оборудование на телебашне Мелитополя и начали трансляцию российских телеканалов.

Как известно, на россии власти полностью контролируют информационное пространство. Пропагандистские каналы распространяют фейки об "украинских националистах", полках "иностранных наемников", воюющих со "святой российской армией". Конечно, ни слова о бомбовых ударах по гражданской инфраструктуре и мирных жителях, тем более о потерях российского войска.