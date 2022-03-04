В Херсоне исчезла мобильная связь и началась трансляция российских каналов

В Херсоне не работает мобильная связь, об этом сообщает издание Украинская правда, а также глава Херсонской Областной государственной администрации Геннадий Лагута. Речь идет об операторах Vodafone и Киевстар. В настоящее время работает только Wi-Fi.

Также в Херсоне кафиры начали транслировать 24 российских телелеканала и 3 радиоканала через приставку Т2. Тем не менее, в городе продолжает работать телеканал UA: Херсон, где транслируется всеукраинский национальный марафон. Остальные региональные каналы пока не работают.

Оккупанты хотят провести липовую демонстрацию в пользу объединения Херсона с Крымом, с участием якобы "местных" – естественно, завезенных с полуострова. Просим не поддаваться влиянию российской пропаганды.