В Херсоне исчезла мобильная связь и началась трансляция российских каналов
Нужно закрыть уши, чтобы в них не попало дерьмо
Getty Images / Global Images Ukraine
В Херсоне не работает мобильная связь, об этом сообщает издание Украинская правда, а также глава Херсонской Областной государственной администрации Геннадий Лагута. Речь идет об операторах Vodafone и Киевстар. В настоящее время работает только Wi-Fi.
Также в Херсоне кафиры начали транслировать 24 российских телелеканала и 3 радиоканала через приставку Т2. Тем не менее, в городе продолжает работать телеканал UA: Херсон, где транслируется всеукраинский национальный марафон. Остальные региональные каналы пока не работают.
Оккупанты хотят провести липовую демонстрацию в пользу объединения Херсона с Крымом, с участием якобы "местных" – естественно, завезенных с полуострова. Просим не поддаваться влиянию российской пропаганды.
Популярное сейчас
- Лукашенко заявил, что не будет отправлять армию Беларуси в Украину
- Сенатор США – о путине: Кто-то в рф должен убрать этого парня. Это будет услугой для рф и всего мира
- Воздушные Силы Украины отчитались, сколько вражеских самолетов сбили за прошедшие сутки
- Пришлось пересесть на другой самолет. Призрак Киева – жив, он продолжает сбивать врагов в воздухе
- Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации
- Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО
Новости по теме
- 00:57 Украинские Кадыров просит путина дать ему приказ взять Киев и Харьков. Обещает за день-два завершить дело
- 00:46 Зарубежные Баннер во Флоренции: путин - болельщик Ювентуса. Тебас: Аньелли и Перес лгут больше, чем путин
- 00:24 Украинские Россия взяла в плен нашего летчика и под давлением выбивает из него показания для пропагандистских видео