УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Херсоне исчезла мобильная связь и началась трансляция российских каналов
В тренде

В Херсоне исчезла мобильная связь и началась трансляция российских каналов

Общие новости
(1 голосов)

Нужно закрыть уши, чтобы в них не попало дерьмо

В Херсоне исчезла мобильная связь и началась трансляция российских каналов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Херсоне не работает мобильная связь, об этом сообщает издание Украинская правда, а также глава Херсонской Областной государственной администрации Геннадий Лагута. Речь идет об операторах Vodafone и Киевстар. В настоящее время работает только Wi-Fi.

Также в Херсоне кафиры начали транслировать 24 российских телелеканала и 3 радиоканала через приставку Т2. Тем не менее, в городе продолжает работать телеканал UA: Херсон, где транслируется всеукраинский национальный марафон. Остальные региональные каналы пока не работают.

Оккупанты хотят провести липовую демонстрацию в пользу объединения Херсона с Крымом, с участием якобы "местных" – естественно, завезенных с полуострова. Просим не поддаваться влиянию российской пропаганды.

Читайте такжеЛукашенко заявил, что не будет отправлять армию Беларуси в Украину

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УП

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Yarik-11 ( Кропивницкий)
04.03.2022 в 14:52
Это уже не имеет значение все уже давно поняли кто есть Ху.
Ответить
0
0
avatar
Extrim4ik (Extreme)
04.03.2022 в 14:52
Не смотрите, что вам говорят по недорашистскому теперь уже, телевидению... Не слушайте, что вам говорят по недорашистскому радио...Все события перед вами... Не верьте ничему и никому. Будьте осторожны. Когда зверь загнанный в угол, он становится ещё страшнее...
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
04.03.2022 в 14:32
Марно, там це лайно вже навряд чи хтось буде дивитись. Всі події на вулиці...
Ответить
0
0
Черноморчик (Одесса )
04.03.2022 в 13:50
Одни и те же методички . Льют помои в голову .
Ответить
+3
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...