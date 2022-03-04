Жена Усика – россиянам: Прячьте своих мужчин. Здесь в Украине они – просто пушечное мясо
Слава Україні!
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Жена Александра Усика Екатерина обратилась к россиянам из бомбоубежища:
"Прячьте своих мужчин! Я обращаюсь ко всей россии, в Крым уже бесполезно стучаться, там уже все понятно. Девочки, мамы, женщины, бабушки, не пускайте, пожалуйста, своих мужчин, прячьте их куда-то. Потому что здесь они просто пушечное мясо. Просто мясо. У нас полные поля, полные дороги трупов ваших солдат. Спасайте своих детей! Я еще раз вас прошу!"
Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.
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