Мы им никогда этого не простим. За 8 дней войны армия рф убила почти 30 украинских детей

По словам советника Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарьи Герасимчук, за восемь дней войны от оружия российских оккупантов погибли 28 детей, ранены 64.

Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки.

Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.