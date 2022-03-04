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Мы им никогда этого не простим. За 8 дней войны армия рф убила почти 30 украинских детей

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Они не люди. Они нелюди

Мы им никогда этого не простим. За 8 дней войны армия рф убила почти 30 украинских детей

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По словам советника Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарьи Герасимчук, за восемь дней войны от оружия российских оккупантов погибли 28 детей, ранены 64.

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Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки.

Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.

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В статье: война с Россией
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