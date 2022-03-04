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Откровенный терроризм: Генштаб ВСУ рассказал, как изменилась тактика врага

Общие новости
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Армия предупреждает, что враг собирается воздействовать психологически

Откровенный терроризм: Генштаб ВСУ рассказал, как изменилась тактика врага

Українські військові спостерігають за зміною тактики ворога. Фото - Getty Images

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в своей сводке от 12:00 четвертого марта рассказал, какие изменения произошли в тактике действий российских преступников.

  • Не выполнив задачи военного блицкрига, российская федерация переходит к откровенно террористическим способам ведения боевых действий на территории Украины;
  • увеличена доля задач с применением подразделений специального назначения в пригороде населенных пунктов в качестве штурмовых подразделений;
  • участились случаи применения воздушных десантов для обеспечения наведения мостовых переправ через водные препятствия;
  • русские оккупанты уделяют значительное внимание активизации мер психологического воздействия на население и войска;
  • в ближайшее время следует ожидать комплексного и масштабного распространения врагом фейковых новостей, которое будет осуществляться с привлечением всего спектра современных информационных средств.

ВСУ призвали украинцев быть бдительными, верить в свою Армию и пользоваться информацией из официальных и проверенных источников.

По состоянию на утро 4 марта враг потерял 9166 человек убитыми, потерял 250 танков, 70 самолетов и вертолетов, почти тысячу боевых бронированных машин и многое другое.

Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы терробороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, которы оказывает финансовую помощь, передает оружие и бьет по Москве страшными экономическими санкциями.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
04.03.2022 в 15:00
Загинув захищаючи Харків Ромчик, син товариша моїй дочки… ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ РОМІ!! НЕ забудемо! Не простимо! СМЕРТЬ РАШИСТСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
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Artemanat (Кривой Рог)
04.03.2022 в 14:55
Мариуполь штурмуют! Где помощь? Если Мариуполь падёт,это даст коридор с Крыма в Донецк,тогда будет оккупации в полной мере!
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