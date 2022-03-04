Откровенный терроризм: Генштаб ВСУ рассказал, как изменилась тактика врага

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в своей сводке от 12:00 четвертого марта рассказал, какие изменения произошли в тактике действий российских преступников.

Не выполнив задачи военного блицкрига, российская федерация переходит к откровенно террористическим способам ведения боевых действий на территории Украины;

увеличена доля задач с применением подразделений специального назначения в пригороде населенных пунктов в качестве штурмовых подразделений;

участились случаи применения воздушных десантов для обеспечения наведения мостовых переправ через водные препятствия;

русские оккупанты уделяют значительное внимание активизации мер психологического воздействия на население и войска;

в ближайшее время следует ожидать комплексного и масштабного распространения врагом фейковых новостей, которое будет осуществляться с привлечением всего спектра современных информационных средств.

ВСУ призвали украинцев быть бдительными, верить в свою Армию и пользоваться информацией из официальных и проверенных источников.

По состоянию на утро 4 марта враг потерял 9166 человек убитыми, потерял 250 танков, 70 самолетов и вертолетов, почти тысячу боевых бронированных машин и многое другое.

Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы терробороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, которы оказывает финансовую помощь, передает оружие и бьет по Москве страшными экономическими санкциями.