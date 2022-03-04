Кличко и Резниченко рассказали, сколько детей родилось в Киеве и Днепре во время войны

Виталий Кличко сообщил, что роддомы столицы работают, и в течение последних 8 дней в Киеве родились 390 малышей – 199 мальчиков и 191 девочка. Также мэр Киева отметил, что в столичном зоопарке родился лемур – его назвали Байрактаром.

В то же время Валентин Резниченко сообщил, что с начала войны в Днепропетровской области появились на свет 344 малыша – 174 мальчика и 170 девочек. Все они родились в медучреждениях, как подчеркнул глава Днепропетровской ОГА.

В больницах Днепра принимают женщин, которые эвакуировались из других областей.